Губернатор прогнозує проблеми з надходженнями до місцевих бюджетів

Голова Хмельницької облдержадміністрації Василь ЯДУХА прогнозує проблеми з надходженнями до місцевих бюджетів у першому кварталі 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час сесії облради.

“З 2011 року ми житимемо за новим Податковим кодексом. Навантаження на малий і середній бізнес зменшено на третину. Виходячи з цього, матимемо великі проблеми із надходженням податків до місцевих бюджетів у I кварталі 2011 року”, - зазначив він.

На думку В.ЯДУХИ, резерв для бюджету потрібно шукати у податку на доходи фізичних осіб.

“Основними складовими цього податку є фонд оплати праці, рівень заробітної плати, погашення боргів із заробітної плати”, - сказав він.

В.ЯДУХА зауважив, що керівники районів повинні максимально попрацювати над цим питанням.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня Хмельницька обласна рада затвердила бюджет області на 2011 рік із загальним об`ємом доходів на суму 2 млрд. грн.