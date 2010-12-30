Губернатор прогнозує проблеми з надходженнями до місцевих бюджетів
Коментує Василь Ядуха
Голова Хмельницької облдержадміністрації Василь ЯДУХА прогнозує проблеми з надходженнями до місцевих бюджетів у першому кварталі 2011 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час сесії облради.
“З 2011 року ми житимемо за новим Податковим кодексом. Навантаження на малий і середній бізнес зменшено на третину. Виходячи з цього, матимемо великі проблеми із надходженням податків до місцевих бюджетів у I кварталі 2011 року”, - зазначив він.
На думку В.ЯДУХИ, резерв для бюджету потрібно шукати у податку на доходи фізичних осіб.
“Основними складовими цього податку є фонд оплати праці, рівень заробітної плати, погашення боргів із заробітної плати”, - сказав він.
В.ЯДУХА зауважив, що керівники районів повинні максимально попрацювати над цим питанням.
Як повідомляв УНІАН, 29 грудня Хмельницька обласна рада затвердила бюджет області на 2011 рік із загальним об`ємом доходів на суму 2 млрд. грн.