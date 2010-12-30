У пожежі на Оболоні загинув чоловік

Учора ввечері в одному з житлових будинків в Оболонському районі Києва внаслідок пожежі загинув чоловік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у місті Києві, чоловік, якому саме 29 грудня виповнилось 59 років, помер від отруєння чадним газом.

Попередньою версією виникнення пожежі спеціалісти вважають порушення правил безпеки під час користування електроприладами.