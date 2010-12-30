У пожежі на Оболоні загинув чоловік
12:16, 30 грудня 2010Суспільство
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Вогонь зайнявся у квартирі
Учора ввечері в одному з житлових будинків в Оболонському районі Києва внаслідок пожежі загинув чоловік.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у місті Києві, чоловік, якому саме 29 грудня виповнилось 59 років, помер від отруєння чадним газом.
Попередньою версією виникнення пожежі спеціалісти вважають порушення правил безпеки під час користування електроприладами.
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