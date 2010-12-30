У Нікополі жорстоко побили помічника мера

У Нікополі Дніпропетровської області 28 грудня близько 20.00 троє невідомих жорстоко побили старшого помічника міського голови Андрія КОМІСАРОВА біля його будинку.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Постраждалий був доставлений до лікарні з численними травмами у неконтактному стані. 29 грудня санітарною авіацією А.КОМІСАРОВА переправлено до однієї з лікарень Дніпропетровська. Він перебуває у важкому стані.

За даним фактом слідчим відділом Нікопольського міського відділу міліції порушено кримінальну справу за ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство).

Слідство розглядає усі можливі версії, пов’язані з його як особистим життям, так і службовою діяльністю.