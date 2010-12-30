У центрі реабілітації дітей-інвалідів відкрили басейн

Голова Сумської облдержадміністрації Юрій ЧМИРЬ та голова обласної ради Геннадій МИХАЙЛЕНКО урочисто відкрили басейн у Сумському обласному центрі реабілітації дітей-інвалідів.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ЧМИРЬ підкреслив, що найбільше багатство в суспільстві – діти, а тому «влада робить все можливе, аби забезпечити для них комфортні умови життя, тим паче, якщо це діти з обмеженими фізичними можливостями, які потребують більшої уваги та піклування».

«Ми сьогодні даруємо малечі цей чудовий басейн, який сприятиме їх комплексній реабілітації, і робитимемо все можливе надалі, аби таких об’єктів будувалося якомога більше», – наголосив він.

Директор обласного центру реабілітації дітей-інвалідів Олена СУЩЕНКО подякувала владі за підтримку і розуміння. За її інформацією, на реконструкцію басейну було використано майже 800 тисяч гривень, виділених з обласного бюджету.

«Приємно, що й обласна державна адміністрації, і обласна рада повернулися обличчям до проблем дітей і готові їм допомагати не на словах, а на ділі», – сказала О.СУЩЕНКО.

Керівник області привітав дітей з Новорічними та Різдвяними святами і подарував солодощі та іграшки. Натомість діти порадували очільників Сумщини концертною програмою.