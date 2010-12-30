Губернатору присудили звання "Стоп-кран одеської журналістики"

Гільдія власних кореспондентів центральних і міжнародних ЗМІ в Одесі присвоїла голові Одеської обласної державної адміністрації Едуарду МАТВІЙЧУКУ звання «Стоп-кран одеської журналістики».

«Цей ганебний приз і диплом до нього одеські собкори щорічно присуджують політикам і чиновникам, які завдають своїми умисними діями найбільшої шкоди діяльності ЗМІ, принижують роль і місце журналістики в суспільному житті регіону», - відзначив на останньому цього року засіданні Гільдії її президент – собкор газети «Голос України» Вячеслав ВОРОНКОВ.

За його словами, Е.МАТВІЙЧУК заслужив приз, зокрема, за те, що почав свою «губернаторську» діяльність з видання розпорядження про вихід ОДА зі співзасновників єдиної україномовної облгазети «Чорноморські новини». Причому зробив це, всупереч вимогам законодавства, без укладення угоди між співзасновниками - адміністрацією і трудовим колективом видання, за що в травні, напередодні Всесвітнього дня захисту свободи слова, НСЖУ включила його до «десятки душителів української журналістики».

Надалі Е.МАТВІЙЧУК ігнорував запрошення Гільдії зустрітися з собкорами всеукраїнських ЗМІ в Одесі і роз`яснити ситуацію, відповісти на актуальні питання, пов`язані з вирішенням економічних, соціальних проблем, а також чим викликане грубе ігнорування ним вимог законодавства про застосування державної мови при виконанні службових обов`язків, та інші.

«Е.МАТВІЙЧУК став одинадцятим номінантом, якому присуджено цю «нагороду», - уточнив В.ВОРОНКОВ. - І найближчим часом голові ОДА, як і всім подібним до нього попередникам, буде вручено «Стоп-кран одеської журналістики».

Крім того, учасники зборів Гільдії ухвалили рішення вручити дипломи і призи «За вірність професії» власним кореспондентам: газети «Дзеркало тижня» - Ніні ПЕРСНЕВІЙ, інформагентства УНІАН – Михайлу АКСАНЮКУ, «Робочої газети» - Володимиру КРЕЩУКУ. Приз є стилізованим журналістським пером на яшмовій підставці-тризубі роботи одеського скульптора Олександра ТОКАРЕВА.

Серед гостей передноворічних зборів членів Гільдії був народний депутат України Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ, який подякував присутнім за "збереження вірності журналістським традиціям».

Нагадаємо, в минулі роки приз “Стоп-кран одеської журналістики” вручався керівництвом Гільдії «за створення умов, що перешкоджають виконанню журналістами своїх професійних обов`язків» прокурору Одеської області Олександру ГАЛКІНУ, начальнику управління інформації Одеської міськради Ользі НІКОЛЕНКО, керівнику прес-служби Одеської ОДА Віктору БРІКУ. Відзначені були цією «нагородою» також голова облорганізації НСЖУ Юрій РАБОТІН - «за участь в організації масової акції в пансіонаті «Оріон», спрямованої на розкол НСЖУ», а минулого, 2009 року, екс-голова АМКУ Олексій КОСТУСЄВ - "за активну позицію з нагнітання конфліктної ситуації між Представництвом з управління комунальної власності Одеської міськради і товариством з обмеженою відповідальністю "Одеський міський телерадіоцентр". На думку собкоров, в результаті "брудних політичних розбирань" найбільше постраждали місцеві телевізійники, які не мають прямого відношення до закулісної передвиборчої боротьби.