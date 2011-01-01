У Рівному пройде смолоскипна хода до дня народження Бандери

Сьогодні на Рівненщині за ініціативи місцевих організацій всеукраїнського об’єднання «Свобода» відбудуться заходи з нагоди 102-ї річниці від дня народження лідера Організації українських націоналістів, Героя України Степана Бандери, повідомляє прес-служба облорганізації ВО «Свобода».

Як повідомили кореспондента УНІАН, цього дня “свободівці” організують у Рівному смолоскипну ходу.

Урочиста колона пройде від центральних вулиці Соборної до вулиць Княгині Ольги та С.Бандери. Біля меморіальної дошки провіднику ОУН, на будинку на перехресті вулиць Княгині Ольги та С.Бандери, відбудеться мітинг.

Цього ж дня на центральному майдані Незалежності у місті Дубно відбудеться богослужіння за С.Бандеру. А наступного дня у місті Радивилів пройде панахида за упокій душі лідера ОУН.