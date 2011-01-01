Кабмін виділив МНС гроші на міжнародних юристів

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення 3,5 млн. грн. на оплату роботи міжнародних експертів з надання юридичних послуг в ході розгляду позову Міністерства з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи до компанії Legal Business Consultants Ltd.

Відповідна постанова №1200 від 22 грудня розміщена на Урядовому порталі.

Згідно з документом, кошти МНС планується виділити на безповоротній основі за рахунок перерозподілу коштів Стабілізаційного фонду, одержаних від цільового розміщення державних цінних паперів, а якщо їх не вистачатиме - від приватизації державного майна або продажу земельних ділянок несільскогосподарського призначення, які знаходяться в державній власності і на яких розміщені об`єкти, що підлягають приватизації.

Постановою заступника міністра МНС Андрія БОНДАРЕНКА уповноважено підписати договори з міжнародними експертами про надання юридичних послуг після узгодження умов договорів з Міністерством юстиції, Міністерством фінансів, Міністерством закордонних справ, Міністерством економіки, Головним контрольно-ревізійним управлінням.

Також МНС дозволено передбачати в договорах з міжнародними експертами попередню оплату послуг у розмірі 100% на термін не більше трьох місяців.

Нагадаємо, що в жовтні 2010 р. стало відомо, що МНС подало до Вищого суду правосуддя Британії позов проти британської компанії Legal Business Consultants Ltd, звинувачуючи її в участі в міжнародній корупційній схемі із закупівлі МНС 27 медичних автомобілів, що раніше використовувалися, за завищеними цінами.