У Запоріжжі підірвали пам'ятник Сталіну

У Запоріжжі підірвано пам`ятник Сталіну.

Як повідомили УНІАН у керівництві Запорізького главку міліції, повідомлення про подію надійшло в новорічну ніч - близько 23.30.

"У результаті цього постраждав не лише сам пам`ятник, а й будівля обкому КПУ, на території якого його було встановлено: у будівлі вилетіли шибки і частково пошкоджено "шубу" утепленої будівлі", - повідомили в міліції, відзначивши, що в результаті події ніхто не постраждав.

Офіційних даних про причини й можливих винуватців скоєного ГУ МВС України в Запорізькій області поки що не дає.

Як повідомляв УНІАН, дана подія з пам`ятником Сталіну (який офіційно оформлено як мала архітектурна форма) - друга за останні 5 днів: 28 грудня невідомі відрізали голову силумінового погруддя Йосипа Сталіна.

За даними центру громадських зв`язків Запорізького главку міліції, "28 грудня о 16.50 в чергову частину Жовтневого райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що на території обласного комітету Комуністичної партії України, розташованого на вулиці Горького в Запоріжжі, невідомі зловмисники пошкодили погруддя Сталіна, відрізавши на архітектурній формі голову", - повідомили в ЦГЗ.

Керівництво Запорізького обкому КПУ дану інформацію спростовувало. Другий секретар Запорізького обкому КПУ Олександр ЗУБЧЕВСЬКИЙ заявив, що "справді, вчинено організований напад, в якому, судячи із запису камери відеоспостереження, брали участь четверо молодих чоловіків, які через огорожу кинули пляшку в пам`ятник і відбили декілька букв. Сам пам`ятник вони не ушкодили: його голова на місці", - заявив О.ЗУБЧЕВСЬКИЙ.

Однак, починаючи з 29 грудня побачити пам`ятник можна було лише частково: постамент і частина силумінового погруддя було вкрито тканиною із символікою КПУ, над якою і височіла голова пам`ятника.

Довідка УНІАН. 5 травня 2010 р. в Запоріжжі було встановлено перший за час незалежності України пам`ятник Сталіну.