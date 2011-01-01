На завтра синоптики обіцяють сніг та мороз

Завтра, 2 січня, в Україні очікується невеликий сніг та мороз.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, на дорогах, крім Приазов`я, ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, у Карпатах до 11° морозу; вдень 0-5° морозу, у південних та східних областях від 1°морозу до 4° тепла; в Криму вночі 0-5° тепла, вдень 6-11° тепла.

У Києві та Київській області місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 2-7°, вдень 0-5° морозу, у Києві вночі 3-5°, вдень 1-3° морозу.