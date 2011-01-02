Сумські підприємства дали згоду на спеціальне маркування

З початку 2011 року на полицях магазинів з`явиться продукція зі знаком «Зроблено на Сумщині».

Про це повідомив голова Сумської облдержадміністрації Юрій ЧМИРЬ, передає кореспондент УНІАН.

За його словами, серед перших підприємств, які дали згоду на таке маркування своєї продукції, стали Тростянецька шоколадна фабрика ЗАТ «Крафт Фудз Україна» і Сумський лікерогорілчаний завод ТОВ «Горобина».

Директор заводу «Горобина» Володимир ДЕМУРА підкреслив, що за останній час «простежується позитивна динаміка наповнюваності полиць продукцією, створеною в області».

На думку керівників місцевих підприємств, поступове збільшення частки виробленої на Сумщині продукції в роздрібній торгівлі сприятиме збільшенню виробничих потужностей підприємств. Так, зараз завантаженість виробництва лікерогорілчаної продукції в регіоні складає 25%, молочної – 48%, продовольчої – 42%, тобто перспективи нарощування потужностей дійсно є.

«Мета проекту – розкручувати бренд під назвою «Зроблено на Сумщині». Купуючи своє, сумчани тим самим стимулюватимуть місцевого товаровиробника, товаровиробник у свою чергу зможе нарощувати виробництво, збільшувати кількість робочих місць, платити податки, піднімаючи економіку Сумщини», - сказав Ю. ЧМИРЬ.

Президент Сумської торгово-промислової палати Костянтин МАКАРЕНКО в якості прикладу успішного споживання власної продукції навів Таджикистан, де в кризу вдалося добитися частки приросту ВВП на 11%.

«Сумчанам залишається перейняти цей досвід і почати піднімати економіку свого регіону. У виграші опиняться всі», - переконаний він.