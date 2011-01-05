Івано-Франківська облрада ухвалила бюджет

Івано-Франківська обласна рада сьогодні ухвалила бюджет області на 2011 рік з доходами в обсязі 2 004 376,1 тис. грн. і видатками - 2 003 247,1 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови облдержадміністрації, коментуючи прийнятий на сесії обласної ради бюджет, голова ОДА Михайло ВИШИВАНЮК назвав документ «бюджетом соціального спрямування».

«В першу чергу, кошти обласного бюджету будуть акумульовані на потреби медицини, проектування та будівництво дитячих садків», - наголосив він.

За словами М.ВИШИВАНЮКА, цьогорічний обласний бюджет Івано-Франківщини «не гірший за минулорічний, а навпаки: в державному бюджеті передбачено кошти на продовження вирішення екологічних проблем Калуша і приблизно 500 млн. грн. - на будівництво комунальних доріг в області».

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено у сумі 1 950 124,8 тис. грн.; спеціального фонду бюджету - 54 251,3 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку - 4576,8 тис. грн. Обсяг резервного фонду обласного бюджету затверджено у сумі 1 млн. грн.

На освіту в області буде спрямовано 266 153,0 тис. грн.; на охорону здоров`я - 332 270,4 тис. грн.; на культуру і мистецтво - 43 020,8 тис. грн.; на соціальний захист та соціальне забезпечення населення - 37 438,8 тис. грн.; на будівництво - 20 576,8 тис. грн.