Львівська облрада затвердила бюджет

Львівська обласна рада затвердила бюджет області на 2011 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект рішення сьогодні на сесії проголосувало 107 депутатів із 109 присутніх. Загалом у Львівській облраді 116 депутатів.

Як повідомив на сесії начальник Головного фінансового управління ОДА Олег ДЕМКІВ, розроблений облдержадміністрацією проект обласного бюджету пройшов обговорення в усіх комісіях обласної ради. За його словами, загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2011 рік встановлений у сумі 3 747 301,8 тис. грн. Зокрема, обсяг доходів загального фонду бюджету – 3 627 086,8 тис. грн., спеціального фонду бюджету – 120 215 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку – 6 100 тис. грн.

Окрім цього, затверджені обсяги міжбюджетних трансфертів у сумі 2 161 088 тис. грн. та обсяги резервного фонду обласного бюджету у сумі 4 686,4 тис. грн.

Також у складі видатків обласного бюджету передбачено кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 20 361,1 тис. грн.

Окремо бюджетом передбачено першочергове забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Крім того, при складанні кошторисів видатків на утримання бюджетних установ передбачено в максимально можливих обсягах асигнування за загальним та спеціальним фондами на заходи з енергозбереження.