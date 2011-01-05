Голова облради пише в Мінфін і наголошує: терміново

Голова Тернопільської обласної ради Олексій КАЙДА просить Міністерство фінансів України як мінімум на 5 днів продовжити для області бюджетний 2010-й рік.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції у Тернополі О.КАЙДА повідомив, що надіслав міністру фінансів телеграму відповідного змісту.

«На сьогодні казначейством не проплачено 42 млн. грн. 12,603 млн. грн. не надійшло на захищені статті у 4-х районах та Тернополі, а це означає невиплату зарплат лікарям, вчителям, брак коштів на енергоносії. На незахищені статті видатків недоотримано 29,334 млн. Це неоплата за виконані роботи, зокрема за ремонт доріг, які ми урочисто відкривали і хвалилися здобутками», – констатував О.КАЙДА.

Він висловив сподівання, що у Мінфіні оперативно відреагують на його прохання.

«Інакше ми завтра при прийнятті обласного бюджету прогалини закриватимемо за рахунок тих програм, які фінансуватимуться у листопаді-грудні 2011 року. А вже коли надійдуть кошти від Кабміну, то переглянемо бюджет», – сказав О.КАЙДА.

За його словами, в першу чергу, завтра облрада на позачерговій сесії вирішуватиме питання щодо виділення 12 млн. грн. на зарплати працівникам бюджетної сфери. Він запевнив, що область має ці кошти.