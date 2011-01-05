Єдиний український підводний човен вперли носом у спецустрій

У Севастополі на 13-му судоремонтному заводі Чорноморського флоту Міністерства оборони РФ завершився перший етап швартових випробувань підводного човна Військово-морських сил Збройних сил України «Запоріжжя», що почався 15 грудня 2010 року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, на першому етапі випробувань стояло завдання перевірити роботу головної енергетичної установки корабля, а також обслуговуючих систем і механізмів, частину загальнокорабельних систем, відремонтовані й змонтовані гідроакустичні станції, техніку зв`язку.

За інформацією командира підводного човна капітана 3-го рангу Дениса КОЛЧАНА, перший етап випробувань успішно завершився 31 грудня.

«Найбільш об`ємні, трудомісткі роботи під час швартових випробувань проведено на головній енергетичній установці. Це найбільш складний, відповідальний етап. Із цією метою човен було поставлено на так званий «упор», тобто, своїм носом упирався в спеціальний пристрій. Перевірялася робота як самих дизелів, так і валопроводів, підшипників, гребних гвинтів, відповідних систем і механізмів», - зазначив командир корабля.

Д.КОЛЧАН додав, що в ході першого етапу швартових випробувань було виявлено деякі зауваження в роботі вузлів і механізмів, які, як планується, протягом тижня буде усунено заводом.

За словами Д.КОЛЧАНА «закінчується підготовка до другого етапу швартових випробувань, який включить налаштування й випробування обладнання бойової частини зв`язку, штурманського, радіотехнічного озброєння. Нам поставлено завдання до 15 лютого повністю закінчити проведення швартових випробувань, після чого приступити до підготовки проведення ходових випробувань».

Як повідомлялося, згідно з рішенням міністра оборони України Михайла ЄЖЕЛЯ, ходові випробування підводного човна «Запоріжжя» мають бути проведені до 31 травня поточного року.