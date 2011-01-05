Наркоторгівці вбили двох клоунів

У мексиканському штаті Табаско були знайдені тіла двох вуличних клоунів, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP. До тіл, на яких було видно сліди тортур, додавалася записка, згідно з якою клоуни доносили мексиканським військовослужбовцям на наркоділків, що діють у цьому регіоні.

Тіла загримованих чоловіків в яскравих костюмах були виявлені на узбіччі дорогі в місті Вільяермоса, столиці штату Табаско, в неділю, 2 січня.

Генеральний прокурор штату повідомив, що у вбивстві чоловіків підозрюють наркоугрупування "Зетас" (Zetas), яке веде активні дії на цій території.

Повідомляється також, що в ніч з 4 на 5 січня в штаті Чіуауа на півночі Мексики було вбито 15 людей. 11 з цих смертей були зареєстровані в місті Сьюдад-Хуарес на кордоні Мексики з Америкою. Це місто вважається ключовим пунктом на маршруті переправлення наркотиків у США. Сьюдад-Хуарес займає перше місце в Мексиці за кількістю вбивств і вважається одним з найнебезпечніших міст світу.

У 2010 році наркоділками в Мексиці було вбито більше 12 тисяч людей.