Чоловік згорів у власному автомобілі
09:44, 05 січня 2011Суспільство
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Трагедія на Чернігівщині
На Чернігівщині чоловік згорів у власному автомобілі.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.
Трагедія сталася на 5-му кілометрі автодороги Калиновиця-Варва у Варвинському районі, де з невідомих причин загорівся автомобіль Daewoo Sens. Вогнем знищено салон та обладнання автомобіля. На місці пожежі виявлено тіло господаря, 1960 року народження.
Причина пожежі встановлюється.
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