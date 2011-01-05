У Луцьку маршрутка врізалася в людей на зупинці

У Луцьку маршрутне таксі врізалося у людей на зупинці громадського транспорту. Одна жінка загинула на місці ДТП.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Волинській області, ДТП сталося вчора ввечері. Водій не вибрав безпечну швидкість та не врахував дорожню обстановку, внаслідок чого здійснив виїзд на зупинку транспорту, де перебували люди. Після цього маршрутка врізалася у торговельний кіоск, розташований на зупинці.

Внаслідок ДТП водій автобуса та один пішохід отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані. Жінка загинула на місці пригоди. Триває розслідування обставин.