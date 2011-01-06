У Херсоні встановлено меморіальну дошку на честь діяча УНР

У Херсоні відкрито меморіальну дошку на честь Андрія Конощенка - громадського та політичного діяча Української народної республіки.

Як передає кореспондент УНІАН, дошку встановлено на будівлі храму Зосими й Савватія Соловецьких УПЦ КП, який перебуває на завершальному етапі спорудження.

Храм розташований у мікрорайоні Текстильників на вул. Урицького.

За словами настоятеля храму отця Віктора (КАЙДИ), ініціаторами вшанування видатного херсонця виступили благодійна ініціатива «Героїка» та Херсонський осередок Спілки української молоді.

***Андрій Конощенко (Грабе́нко) - фольклорист-музикознавець, під час Української народної республіки у 1919 році був головою Херсонської губерніальної управи.