У Херсоні встановлено меморіальну дошку на честь діяча УНР
00:50, 06 січня 2011Суспільство
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... який очолював губернію в 1919 році
У Херсоні відкрито меморіальну дошку на честь Андрія Конощенка - громадського та політичного діяча Української народної республіки.
Як передає кореспондент УНІАН, дошку встановлено на будівлі храму Зосими й Савватія Соловецьких УПЦ КП, який перебуває на завершальному етапі спорудження.
Храм розташований у мікрорайоні Текстильників на вул. Урицького.
За словами настоятеля храму отця Віктора (КАЙДИ), ініціаторами вшанування видатного херсонця виступили благодійна ініціатива «Героїка» та Херсонський осередок Спілки української молоді.
***Андрій Конощенко (Грабе́нко) - фольклорист-музикознавець, під час Української народної республіки у 1919 році був головою Херсонської губерніальної управи.
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