Флагман ВМС України повернувся після ремонту
01:37, 06 січня 2011Суспільство
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"Гетьман Сагайдачний" нині на випробуванні
Флагман Військово-морських сил України фрегат "Гетьман Сагайдачний" повернувся до ладу після майже трьох місяців докового ремонту, повідомила в середу прес-служба ВМСУ.
"Ремонт торкнувся підводної частини корабля, гвинтокермової групи, мінно-торпедного, ракетно-артилерійського і радіотехнічного озброєння", - йдеться в прес-релізі.
Перед Новим роком флагман ВМСУ вперше за шість місяців вийшов в морі на ходові випробування.
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