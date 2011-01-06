Флагман ВМС України повернувся після ремонту

Флагман Військово-морських сил України фрегат "Гетьман Сагайдачний" повернувся до ладу після майже трьох місяців докового ремонту, повідомила в середу прес-служба ВМСУ.

"Ремонт торкнувся підводної частини корабля, гвинтокермової групи, мінно-торпедного, ракетно-артилерійського і радіотехнічного озброєння", - йдеться в прес-релізі.

Перед Новим роком флагман ВМСУ вперше за шість місяців вийшов в морі на ходові випробування.