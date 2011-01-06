Інтелектуальні датчики збиратимуть інформацію про рівень рік на Буковині

Перший етап комп’ютерної системи з автономними інтелектуальними датчиками створено та впроваджено на Буковині у рамках Державної цільової програми комплексного протипаводкового захисту.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Чернівецької обласної державної адміністрації, датчики забезпечуватимуть автоматизований збір, передачу та накопичення інформації про рівень і температуру води, температуру повітря, первинну обробку інформації з представленням результатів у вигляді таблиць і графіків.

За даними ОДА, пусковий комплекс автономних інтелектуальних датчиків встановлено у трьох населених пунктах Чернівецької області: селі Чортория на річці Черемош, селі Лопушна на річці Сірет, селі Верхні Петрівці на річці Малий Сірет. Згодом планується подальше розширення мережі спостережень на річках Буковини.

Сервер, на який надходять усі дані вимірювань, встановлено на базі Дністровсько-Прутського басейнового управління водних ресурсів у Чернівцях. Вимірювання у звичайному режимі здійснюється з інтервалом у 30 хвилин, а при виникненні надзвичайної ситуації частота змінюється залежно від масштабу паводку.

Електронні дані передаватимуть також зацікавленим організаціям і відомствам, зокрема, при виникненні надзвичайних ситуацій. Фахівці стверджують, що відтепер комп’ютерну систему можна використовувати у локальних мережах спостережень оточуючого середовища, складовими якого є атмосфера, поверхневі та підземні води.