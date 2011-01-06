Оголошено експериментальний набір курсантів МВС

Кабінет міністрів ухвалив рішення про проведення в 2011 році експериментального набору курсантів до вишів Міністерства внутрішніх справ.

Відповідне розпорядження № 2355 від 29 грудня розміщено на сайті уряду.

Документ прийнято за пропозицією МВС.

Експеримент з організації набору курсантів до вишів і навчання за програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра проводитиметься за схемою “курсант - військовослужбовець - курсант”.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 року міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ пояснював, що, згідно з цим експериментом, вступники до вишів – молодь віком 17 років - на першому курсі проходитимуть теоретичну підготовку з набуття практичних навиків, необхідних для виконання завдань патрульно-постової служби, на другому курсі вони призиваються у Внутрішні війська МВС, де виконуватимуть програми практичної підготовки, а також продовжуватимуть засвоєння спеціальних теоретичних дисциплін, а після звільнення з термінової служби, у разі, якщо їх буде визнано придатними для продовження навчання, повернуться до вишів.

На думку А.МОГИЛЬОВА, даний підхід дозволить, зокрема, більш якісно готувати особовий склад до забезпечення правопорядку під час Євро-2012.

За його словами, існуюча практика комплектування вишів МВС випускниками загальноосвітніх шкіл призводить до того, що значна частина молодих фахівців, яка має відповідний рівень теоретичної підготовки, не має достатнього життєвого досвіду, а іноді і стійкої мотивації до служби в міліції.