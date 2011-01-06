Тимошенко: Японія сама перевірила, де гроші

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО стверджує, що Японія отримала від уряду Миколи АЗАРОВА підтвердження про цільове використання коштів, отриманих Україною за продаж квот на викиди парникових газів відповідно до положень Кіотського протоколу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила вчора журналістам.

«Представники нашої команди звернулися до посла Японії, який в робочій зустрічі сказав, що японська сторона зверталася до уряду ЯНУКОВИЧА із запитанням, чи були використані ці гроші, на що отримали письмову відповідь, що всі гроші Кіотського протоколу знаходяться на рахунках і нікуди не пересувалися», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, японська сторона також проводила незалежний аудит з перевірки обігу цих фінансових ресурсів. «Цей аудит японської сторони підтвердив, що гроші на місці і ніколи не списувалися, і нікуди не пересувалися. Є офіційний документ, який знаходиться у кримінальній справі», - зазначила вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, слідчий також підтвердив, що в матеріалах справи є відповідні документи.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба ГПУ повідомила, що 30 грудня 2010 року Ю.ТИМОШЕНКО було пред’явлено остаточне обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

Обвинуваченій у нецільовому використанні 180 млн. і 200 млн. євро, які Україна отримала за Кіотським протоколом, та у нанесенні інших збитків державі – оголошено про закінчення досудового слідства та надано для ознайомлення матеріали кримінальної справи.

У грудні 2010 року уряд повідомляв, що у 2009 році Україною було укладено декілька угод із державними органами та корпораціями Японії й Іспанії щодо продажу належних Україні квот на викиди парникових газів на загальну суму 319,9 млн. євро. Ці кошти були отримані Україною протягом квітня - грудня 2009 р.