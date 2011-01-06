Держборг України в листопаді зріс до $52 мільярдів

Державний і гарантований державою борг України на 30 листопада 2010 р. склав 414 млрд. 868 млн. 412,49 тис. грн., або 52 млрд. 263 млн. 594,42 тис. дол., що на 2,02% більше показника на кінець жовтня 2010 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на 30 листопада 2010 р. склав 261 млрд. 063 млн. 723,9 тис. грн. (62,93% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 32 млрд. 887 млн. 846,33 тис. дол. Державний і гарантований державою внутрішній борг – 153 млрд. 804 млн. 688,59 тис. грн. (37,07%), або 19 млрд. 375 млн. 748,09 тис. дол.

Державний борг України на кінець листопада 2010 р. склав 311 млрд. 129 млн. 649,95 тис. грн. (74,99%), або 39 млрд. 194 млн. 967,24 тис. дол. Державний зовнішній борг склав 171 млрд. 161 млн. 712,76 тис. грн. (41,26%), або 21 млрд. 562 млн. 448,08 тис. дол. Державний внутрішній борг склав 139 млрд. 966 млн. 937,19 тис. грн. (33,74%), або 17 млрд. 632 млн. 519,16 тис. дол.

Гарантований державою борг України склав 103 млрд. 738 млн. 762,54 тис. грн. (25,01%), або 13 млрд. 068 млн. 627,18 тис. дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 89 млрд. 901 млн. 011,14 тис. грн. (21,67%), або 11 млрд. 325 млн. 398,25 тис. дол.; гарантований внутрішній борг – 13 млрд. 837 млн. 751,40 тис. грн. (3,43%), або 1 млрд. 743 млн. 228,93 тис. дол.

Впродовж січня-листопада 2010 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 96 млрд. 964 млн. 290,79 тис. грн. (30,50%), здебільшого за рахунок перевищення випуску ОВДП над їх погашенням.

При цьому державний зовнішній борг зріс на 35 млрд. 236 млн. 483,07 тис. грн. (25,92%), державний внутрішній борг зріс на 48 млрд. 896 млн. 860,42 тис. грн. (53,69%).

Гарантований державою борг України збільшився на 12 млрд. 830 млн. 947,30 тис. грн. (14,11%).