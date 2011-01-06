Кримінальну справу проти екс-мера Алушти передали в суд

Прокуратура Сімферополя завершила розслідування кримінальної справи проти колишнього мера Алушти Володимира ЩЕРБИНИ, який обвинувачується у зловживанні службовим становищем, перевищенні влади і перешкоджанні діяльності депутатів міськради, і направила її матеріали до суду.

«Докази здійснення обвинуваченим злочинів, передбачених частиною 1 статей 365, 364 і 351 Кримінального кодексу України, направлені до суду для розгляду по суті», - йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Криму, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

Нагадаємо, співробітники міліції і прокуратури затримали тодішнього мера Алушти 8 жовтня 2010 року, йому інкримінувалася дача незаконних вказівок про доповнення рішення сесії міськради пунктом, який не виносився на обговорення депутатів і на голосування, а також про не урахування голосів депутатів, і таким чином перешкоджання їхній діяльності.

Центральний райсуд Сімферополя 18 жовтня ухвалив постанову заарештувати В.ЩЕРБИНУ.