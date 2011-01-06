У Латвії запроваджено надзвичайний стан

Уряд Латвії оголосив сьогодні в країні режим надзвичайного стану через перебої з енергопостачанням, викликаних поганою погодою.

Про це передає РІА «Новости» з посиланням на прес-службу Кабміну балтійської республіки.

Через сильні снігопади та обмерзання у ряді регіонів Латвії були пошкоджені лінії електропередач. Десятки тисяч жителів республіки залишилися без світла. У багатьох будинках подачу електрики не можуть відновити вже більше тижня. На даний момент без електрики в Латвії залишаються більше 16 тис. клієнтів латвійського енергомонополіста - компаній Latvenergo.

Рішення про запровадження надзвичайного стану в країні було прийнято на раді з кризового управління, яку скликав прем`єр-міністр Латвії Валдіс ДОМБРОВСКІС.