Найбільші річки Німеччини можуть вийти з берегів

Найбільші річки Німеччини через велику кількість талого снігу внаслідок відлиги можуть вийти з берегів у вихідні, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на німецький телеканал N-24.

"Востаннє така ситуація спостерігалася в 2001 році", - цитує телеканал представника відомства федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія. За його словами, в місті Кобленц, де розташована вимірювальна станція, вода у вихідні може дійти до центру міста. За подальшим прогнозом, своєї вищої точки рівень води в Рейні досягне на початку наступного тижня.

Рейн - одна з найбільших річок не тільки в Німеччині, а й у Західній Європі. Її довжина більше 1,2 тисяч кілометрів, максимальна глибина - близько 25 метрів.

Що стосується інших річок, то загроза повені в ці дні актуальна також для річок Мозель і Одер. Довжина річки Одер - 866 кілометрів, Мозель - майже 250 кілометрів. За оцінками експертів на ранок суботи рівень води в Мозеле досяг критичної позначки в 9 метрів.