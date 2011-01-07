До Різдва Христового відкрилися три нові храми УПЦ КП

У Сумській області до Різдва Христового відкрилися три новозбудовані храми Української православної церкви Київського патріархату.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Сумської єпархії УПЦ КП, один із соборів, названий на честь пресвятого праведного багатостраждального Петра Калнишевського, відкрито у райцентрі Недригайлів. П’ятикупольна будівля зведена в стилі козацького бароко за кошти громади на місці зруйнованого колись храму.

Святкові богослужіння проходять також у новому соборі Святого Миколая в місті Дружба Ямпільського району, де за кошти спонсорів встановлено іконостас.

Вперше православні віруючі прийшли й до нового храму Архангела Михаїла в селі Шевченкове Великописарівського району, щоб узяти участь у богослужіннях на честь Різдва Христового.