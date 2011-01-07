У США загинув український моряк

Український моряк з вантажного судна Alexia загинув 31 грудня 2010 року в акваторії Мексиканської затоки поблизу Х`юстона (США).

Про це сьогодні повідомляє Радіо “Свобода” з посиланням на почесного консула України в Х`юстоні Григорія БУЧАЯ.

Судно причалило до берега Х`юстона 5 січня. Тіло українця доставили на судово-медичну експертизу.

За словами консула, на даний момент ще не встановлені причини смерті моряка. Розслідуванням справи займається ФБР.

Згідно з повідомленнями американських ЗМІ, напередодні Нового року на судні Alexia сталася бійка між двома українськими моряками. Наступного дня труп одного з моряків знайшли в каюті.