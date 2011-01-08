Напередодні "500 днів" жителям Донецька розкажуть про Євро-2012

У Донецьку в рамках іміджевої політики при підготовці міста до майбутнього чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 у січні поточного 2011 року (напередодні «500 днів до старту» турніру) відбудеться презентація маркетингової концепції міста.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної держадміністрації з посиланням на інформацію, одержану від Донецького міського голови Олександра ЛУК’ЯНЧЕНКА. За його словами, основна мета презентації - максимально поінформувати жителів регіону про календар ключових подій, які проходитимуть у місті і регіоні в рамках програми Євро-2012.

Також на першу декаду 2011 року заплановане формування пакету прав для медіа-партнерів приймаючого міста та їх подальше визначення.

Мер відзначив, що в найближчі півроку жителі Донецька зможуть подивитися футбольний матч дружби народів або футбол проти расизму, флеш-моб «400 днів до старту», турнір з футболу серед ветеранів ключових футбольних команд приймаючих міст та інші заходи. Для відповідної організації їх проведення у даний час триває робота з офіційними спонсорами УЕФА і вносяться зміни до міської цільової програми Євро-2012.

Донецькою міською радою оголошено конкурс на визначення компанії-партнера з розробки веб-сайту приймаючого міста. До кінця 2011 року буде проведено засідання конкурсної комісії і буде визначено переможця.

До лютого 2011 року буде розроблено і представлено макет сайту приймаючого міста, наголосив О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.