"Королеву амфетаміну" передали США

00:43, 08 січня 2011
Суспільство
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Жінка перебуває в топ-10 Інтерполу

Влада Колумбії екстрадувала Єлену Беатріз, відому як "Королева амфетаміну" до США, де їй готові висунути звинувачення в контрабанді наркотиків, повідомляє Бі-бі-сі.

Беатріз перебуває в десятці найбільш розшукуваних Інтерполом жінок.

Її звинувачують у міжнародній торгівлі наркотиками, включаючи постачання великих партій амфетаміну до США, Іспанії та Голландії.

Двоє її синів вже знаходяться за ґратами.

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