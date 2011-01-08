"Королеву амфетаміну" передали США

Влада Колумбії екстрадувала Єлену Беатріз, відому як "Королева амфетаміну" до США, де їй готові висунути звинувачення в контрабанді наркотиків, повідомляє Бі-бі-сі. Беатріз перебуває в десятці найбільш розшукуваних Інтерполом жінок.

Її звинувачують у міжнародній торгівлі наркотиками, включаючи постачання великих партій амфетаміну до США, Іспанії та Голландії.

Двоє її синів вже знаходяться за ґратами.