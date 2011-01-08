"Королеву амфетаміну" передали США
00:43, 08 січня 2011Суспільство
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Жінка перебуває в топ-10 Інтерполу
Влада Колумбії екстрадувала Єлену Беатріз, відому як "Королева амфетаміну" до США, де їй готові висунути звинувачення в контрабанді наркотиків, повідомляє Бі-бі-сі.Беатріз перебуває в десятці найбільш розшукуваних Інтерполом жінок.
Її звинувачують у міжнародній торгівлі наркотиками, включаючи постачання великих партій амфетаміну до США, Іспанії та Голландії.
Двоє її синів вже знаходяться за ґратами.
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