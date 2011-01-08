24-річний чоловік бейсбольною битою вбив своїх діда і бабусю
02:11, 08 січня 2011Суспільство
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Трагедія в Ясинуватій
У місті Ясинуватій Донецької області 24-річний молодик бейсбольною битою вбив свого 77-річного дідуся та 76-річну бабусю.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, тіла обох літніх людей з травмами голови було знайдено в їх оселі.
Попередньо встановлено, що злочин було скоєно під час сварки на ґрунті неприязних стосунків.
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