Бердичівський "Прогрес" виграв тендер

Бердичівський машинобудівний завод "Прогрес", що входить до складу холдингової компанії "АвтоКрАЗ", виграв тендер з вибору постачальника комплексів сушіння залізорудного концентрату для ВАТ "Лебединський ГЗК"

Про це повідомив представник холдингу.

За його словами, керуюча компанія "Металоінвест" (Росія) завершила тендер з вибору постачальника комплексів сушіння залізорудного концентрату, для його подальших експортних поставок. У конкурсі брали участь кілька виробників.

Пропозиція заводу "Прогрес" була обрана, як найбільш технологічно якісна, що повністю відповідає технічному завданню і оптимальна за ціноутворенням.

Основа комплексів - сушильні барабани діаметром 3,5 м, в обсяг поставки входять теплогенератор, дві стадійні системи пилогазоочищення, блоки управління і контролю технологічного процесу.

Устаткування експлуатуватиметься на одному з флагманських підприємств КК "Металоінвест" - ВАТ "Лебединський ГЗК"

Довідка УНІАН. Бердичівський машинобудівний завод "Прогрес" має в своєму розпорядженні сучасні ефективні розробки у галузі виробництва фільтрувального, сушильного та іншого місткості устаткування технологічного призначення для багатьох галузей промисловості. Продукція, що випускається заводом, експлуатується на підприємствах різних галузей промисловості в більш як 35 країнах світу і зарекомендувала себе, як надійне, високоефективне і якісне устаткування.

Лебединський ГЗК входить до складу холдингу "Металоінвест" і є найбільшим в Росії підприємством з видобутку і збагачення залізняку і виробництва високоякісної сировини для чорної металургії. Сировинна база комбінату – унікальні за масштабами і якістю запаси залізистих кварцитів Лебединського родовища Курської магнітної аномалії.