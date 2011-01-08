Уряд Криму має намір створити районні МТС

Рада міністрів Криму ініціює створення машинно-технологічних станцій у кожному районі півострова для розвитку сільськогосподарської галузі регіону.

Про це повідомила прес-служба кримського уряду.

«Це допоможе відродити тваринництво і землеробство в господарствах населення», - вважає віце-прем`єр Радміну Криму Валерій КРАВЕЦЬ.

Зокрема, кримський уряд пропонує створити машинно-технологічну станцію для зернозбиральної і землеобробної техніки, яка надаватиме послуги господарствам і фермерам, на території Білогірського винзаводу. Його площа - 12,5 га. «Проведено технічний аудит заводу, зроблено висновок: це підприємство відновленню не підлягає. Буде проведено його ліквідацію, буде виплачено заробітну плату працівникам, відшкодовано кошти кредиторам», - сказав В.КРАВЕЦЬ.

Уряд Криму також ініціює створення Асоціації зерновиробників, яка сприятиме продажу зернових, зокрема, зарубіжним покупцям, «не через посередників, а напряму».

Крім того, планується посилити держконтроль за поголів`ям великої рогатої худоби на племінних заводах і його реалізацією за межі регіону. «З весни 2011 роки до кожного племзаводу будуть доведені щоденні квоти з реалізації молодняку сільським жителям і агрофірмам. Для захисту товаровиробника також здійснюватиметься контроль над закупівлею молока і м`яса у населення. Планується введення обов`язкового оформлення договорів між постачальниками і закупники. Це дозволить покласти край спекулятивним схемам», - вважають у Радміні Криму.