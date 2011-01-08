Луганська податкова виконала план на 130%

Податкова служба Луганської області в грудні 2010 року до зведеного бюджету мобілізувала понад 805 млн. грн. податків і платежів, розрахункова база виконана майже на 130%.

Про це на апаратній нараді заявив голова Державної податкової адміністрації в Луганській області Олександр АНТІПОВ, повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі відомства.

За словами О.АНТІПОВА, до державного бюджету перераховано понад 508 млн. грн. Рівень 2009 року перевищено на 269 млн. грн., або більш як удвічі. Виконані показники загального фонду держбюджету за трьома основними видами податків – на прибуток – на 117,7%, на додану вартість – 105,6 %, акцизний збір – на 131%. До місцевих бюджетів направлено 297 млн. грн. Розрахункові показники виконано на 108,3%.

О.АНТІПОВ також заявив, що вперше з 2007 року, в грудні були виконані всі основні планові показники. Щодо 2010 року в цілому, то голова ДПА у Луганській області підкреслив - до зведеного бюджету зібрано близько 6,7 млрд. грн. Порівняно з 2009 роком надходження збільшилися на 619 млн. грн. До державного бюджету перераховано майже 3,8 млрд. грн. Приріст перевищив 280 млн. грн.

«Починаючи з квітня 2010 року, - повідомив О.АНТІПОВ, - нам вдалося не тільки ліквідувати відставання у 101,2 млн. грн., допущене у першому кварталі, а й за підсумками роботи в 2010 році збільшити податкові збори на 505,3 млн., або на 25,6%».

За його словами, розрахункова база місцевих бюджетів виконана на 104,8%. До районних і міських бюджетів надійшло 2,9 млрд. грн. Це більше, ніж у 2009 році, на 338 млн. грн. Показники обласного бюджету виконано на 102,2 %, фактично надійшло 682,4 млн. грн.