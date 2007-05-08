На місці вибуху газопроводу під Києвом земля стала оранжевою (фото)

У понеділок о 14.30 на газопроводі "Уренгой—Помари—Ужгород" прогримів вибух. На його місці залишилася воронка радіусом близько 50 метрів.

Територія в радіусі кілометра повністю випалена. Вогонь охопив частину поля, засіяного пшеницею, і пустир. Дерев обвуглилися, а земля, на якій не було рослин, стала яскраво-оранжевою.

На землі біля кратера залишилися сірі сліди, схожі на язики полум`я, мабуть, від газу, що горів. У 60-70 метрах від місця вибуху лежить величезний спотворений шматок труби газопроводу, тут же розкидані шматки застиглого бетону. На пагорбі лежать також шматки заліза, схожі на кріплення газопроводу.

Зараз ближче, ніж на 300 метрів, до місця вибуху нікого не пускають. Міліція заявила, що тут братимуть проби грунту, щоб з`ясувати, чи є сліди тротилу.

Місцеві жителі говорять, що мнсники попередили їх, що в Луці і трьох найближчих селах ще три дні не буде газу.

За даними МНС України, ця гілка газопроводу належить українській компанії "Укртрансгаз", дочірньої структури "Нафтогаз Україна".

Газопровід був побудований в 1983 році, його загальна довжина майже 4,5 тисячі кілометрів і за рік цією трубою проходить близько 32 мільярдів кубометрів блакитного палива.

За матеріалами "Сегодня"

Фото УНІАН