Україна заборонила ввезення птиці з Бретані

Україна заборонила ввезення із Бретані (Франція) птиці, продукції та сировини з неї.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті ветеринарної медицини України.

Держкомветмедицини зазначає, що, згідно з офіційним повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро, зареєстровано хворобу Ньюкасла у птиці на території департаменту Кот-Д`армор у Бретані.

Рішення Держкомветмедицини прийнято 6 січня 2011 року.

Ввезення із Франції інших вантажів, підконтрольних Державній службі ветеринарної медицини, має здійснюватися відповідно до ветеринарних вимог до імпорту в Україну об`єктів державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду.