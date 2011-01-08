За збут метамфетаміну судитимуть міліціонера

Прокуратура Дніпропетровської області 5 січня направила до суду кримінальну справу, порушену стосовно капітана міліції Саксаганського райвідділу внутрішніх справ Кривого Рогу, який був затриманий під час збуту метамфетаміну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, 25 серпня 2010 року капітан міліції збув метамфетамін на загальну суму 3,5 тис. грн.

Слідчим прокуратури Дніпропетровської області стосовно міліціонера було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Жовтневим районним судом Дніпропетровська йому обрано запобіжний захід - взяття під варту.