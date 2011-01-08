Померла Михайлина Коцюбинська

15:17, 08 січня 2011
Суспільство
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Відомий український філолог та літературознавець

Померла відомий український філолог та літературознавець Михайлина Хомівна Коцюбинська. Про це повідомляє Главред.

Михайлина Коцюбинська працювала в Інституті літератури ім.Т.Шевченка НАН України. Була почесним доктором Національного університету «Києво-Могилянська академія». Лауреатом Премії імені Василя Стуса, Національної премії імені Тараса Шевченка, Премії імені Олени Теліги, Літературної премії імені Олександра Білецького.

Михайлина Хомівна очолювала творчий колектив, який підготував до друку і завершив у 1999 видання багатотомного зібрання творів Василя Стуса. Останнім часом працювала над багатотомником творів В’ячеслава Чорновола.

З-під її пера вийшли такі книги як «Образне слово в літературному творі», «Література як мистецтво слова», «Етюди про поетику Шевченка», «Мої обрії», «Книга споминів».

Михайлина Коцюбинська (1931 р.н.), племінниця класика української літератури Михайла Коцюбинського, була також активним учасником руху шістдесятників.

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