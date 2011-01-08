Податківці закрили 3 віртуальних казино

20:00, 08 січня 2011
Суспільство
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У Сумській області

У Сумській області співробітники податкової служби закрили три гральні заклади, які намагалися нелегально заробити на ігроманах.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ДПА в Сумській області, відповідну послугу охочим пограти на гроші пропонували організатори азартних розваг в інтернет-кафе райцентрів Ромни і Шостки.

Після отримання оперативної інформації про незаконну діяльність установ, податковою міліцією, спільно з міжрайонною прокуратурою, в рамках операції «Гральний бізнес» були проведені перевірочні заходи, в результаті яких вказані факти підтвердилися, наголошується в повідомленні.

Оперативники встановили, що два інтернет-кафе, розташовані в центрі Шостки, працюють як гральні заклади. Гра відбувалася на комп`ютері, у віртуальному просторі. Клієнти ж розраховувалися за надану послугу готівкою і одержували грошові виграші.

При огляді місця правопорушення в приміщенні інтернет-клубу «Мегабет» (м. Ромни) податківці встановили факт проведення в ньому азартних ігор з використанням ігрових автоматів і комп`ютерів.

В результаті проведених заходів з незаконного обігу вилучено комп`ютерне устаткування - 30 системних блоків і моніторів, 15 ігрових автоматів і понад 4 тисячі гривень готівки, яка знаходилася в касі. Загальна вартість вилученого устаткування склала понад 240 тис. грн.

Матеріали перевірки передано до підрозділів МВС для ухвалення процесуального рішення. Проводяться подальші заходи щодо встановлення власників вилученого устаткування.

 

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