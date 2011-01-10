У Горлівці намагалися УАЗом «викорчувати» банкомат

У Горлівці Донецької області міліція запобігла спробі крадіжки банкомату.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Горлівського міськуправління міліції.

За словами в.о. начальника кримінальної міліції Калінінського райвідділу Горлівки Романа БАБЮКА, на місці події виявлено автомобіль «УАЗ» без номерних знаків. На даний момент встановлено, що зловмисники один кінець троса закріпили за банкомат, інший прив`язали до автомобіля й таким чином намагалися викрасти пристрій з видачі грошей. Проте спрацювала сигналізація, й на місце виїхала служба охорони.

Проводяться необхідні слідчо-оперативні заходи щодо встановлення осіб, причетних до цього злочину, встановлюється сума збитків, завданих банку.