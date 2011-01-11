Господар дому пограбував колядників

В Херсонській області на Різдво господар одного з будинків пограбував колядників.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі громадських зв’язків УМВСУ в Херсонській області 7 січня до чергової частини Новотроїцького райвідділу міліції звернувся місцевий житель і повідомив, що у його 15-річного сина та його 16-річного товариша відібрали гроші та мобільні телефони.

Потерпілі розповіли, що ходили колядувати. Господар одного з приватних будинків, замість цукерок та монет, запропонував хлопцям самогон. Ті відмовились. Тоді чоловік взяв ніж, приставив до горла одного з підлітків і став вимагати віддати йому гроші та цінні речі. Підлітки віддали по 30 гривень та мобільні телефони.

Міліціонери виїхали за адресою, де було скоєно злочин, але господаря вдома не було. Також стало відомо, що чоловік раніше судимий за вбивство. Після звільнення з місць позбавлення волі ніде не працював, мешкав з бабусею і жив на її пенсію. Через кілька годин чоловіка затримали, коли він купував спиртне у кіоску. У райвідділі міліції він пояснив, що після свят не мав грошей. А коли до нього зайшли колядники, він одразу ж зрозумів, у кого можна їх забрати.

Наразі чоловіка затримано.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст.187 Кримінального Кодексу України “Розбій” (карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років).