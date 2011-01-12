Доходи Держбюджету зросли до 240,4 млрд грн

Загальна сума доходів Державного бюджету України за січень-грудень 2010 року (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ, субвенцій з місцевого бюджету і бюджетного відшкодування податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики) становить 240 млрд 398,0 млн грн, що на 30 млрд 697,7 млн грн, або на 14,6% більше, ніж за 2009 рік.

Про це повідомляє сайт Держказначейства України.

У січні-грудні 2010 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло 207 млрд 472,7 млн грн, що на 50 млрд 918,4 млн грн, або на 32,5% більше відповідного показника 2009 року.

Податкові надходження до загального фонду Держбюджету за звітний період становлять 170 млрд 514,5 млн грн, що на 36 млрд 734,1 млн грн, або на 27,5% більше надходжень за січень-грудень 2009 року.

Неподаткові надходження до загального фонду Державного бюджету становлять 30 млрд 229,1 млн грн, що на 15 млрд 331,3 млн грн., або на 102,9% більше відповідного показника січня-грудня 2009 року.

До спеціального фонду Державного бюджету за 12 місяців 2010 року надійшло 32 925,3 млн грн (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ, субвенцій з місцевого бюджету і бюджетного відшкодування ПДВ облігаціями внутрішньої держпозики).

Довідка УНІАН. Відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік» (із поправками), доходи заплановані на рівні 252,751 млрд грн, зокрема доходи загального фонду - 210,089 млрд грн. Видатки держбюджету заплановано на рівні 305,666 млрд грн, зокрема видатки загального фонду - 240,984 млрд грн.

Дефіцит держбюджету запланований у сумі 54,095 млрд. грн., або 4,99% валового внутрішнього продукту (ВВП), у тому числі по загальному фонду - 30,338 млрд грн, або 2,8% ВВП.