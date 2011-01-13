Ужгородську та Чопську транспортні прокуратури об’єднали

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА розпорядився об’єднати Ужгородську та Чопську транспортні прокуратури в одну - Закарпатську.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, відповідне рішення було прийнято сьогодні під час розширеної колегії у прокуратурі Закарпатської області.

За даними прес-служби, таке рішення прийнято "з метою удосконалення роботи та враховуючи специфіку прикордонного регіону".