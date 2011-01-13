Компанії, які отримали квоти на експорт зерна (список)

Комісія Міністерства економічного розвитку та торгівлі України на своєму засіданні 11 січня 2011 року розподілила квоти на експорт зерна серед українських компаній-експортерів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Української аграрної конфедерації (УАК).

У повідомленні зазначається, що члени комісії не підтримали пропозицію УАК продовжити термін прийому заявок до 14 січня у зв`язку з тим, що ряд компаній не змогли в період з 4 по 6 січня отримати на руки висновки Міністерства аграрної політики і продовольства про підтвердження наявності у них зерна й до закінчення робочого дня 6 січня подати заявки на отримання квот.

До числа суб`єктів господарської діяльності, серед яких розподілені квоти на експорт пшениці, увійшли такі компанії: ТОВ «Хліб Інвестбуд» – 221,3 тис. тонн, ТОВ «ФА Інтертрейдинг Україна» – 9,2 тис. тонн, ТОВ «Інтертрейд Груп» – 13,6 тис. тонн, ТОВ «Кернел-Трейд» – 46,1 тис. тонн, ТОВ «Комапнія Агро-Трейд» – 9,2 тис. тонн, Агропромисловий торговий дім «СГ» – 13,2 тис. тонн, ТОВ «Українські аграрні інвестиції» – 13,8 тис. тонн, підприємство з іноземними інвестиціями «Серна» – 55,3 тис. тонн, ТОВ «Волари Експорт» – 31,35 тис. тонн, ТОВ «Савранський завод продтоварів» – 5,2 тис. тонн, ТОВ «Унітрейд Україна Груп» – 20,65 тис. тонн, ТОВ «ТД Браво» – 13,9 тис. тонн, ТОВ «Зерно-Трейд» – 20,3 тис. тонн, ТОВ «Украгроком» – 13,8 тис. тонн, ТОВ «Продексим» – 12,9 тис. тонн.

При цьому загальний обсяг експортної квоти для пшениці до 31 березня 2011 року становить 1 млн. тонн, а обсяг квоти, розподілений згідно з рішенням комісії 12 листопада 2010 року, – 500 тис. тонн.

До числа суб`єктів господарської діяльності, серед яких розподілені квоти на експорт кукурудзи, увійшли такі компанії: ТОВ «Гермес-Трейдинг» – 89,2 тис. тонн, ТОВ «Поле-Порт» – 3,1 тис. тонн, ТОВ «Віталмар Агро» – 50,2 тис. тонн, ТОВ «Компанія Агро-Трейд» – 36,2 тис. тонн, ТОВ «Виробниче підприємство «Надія» – 8,6 тис. тонн, ТОВ «Агропромислова група» – 7,5 тис. тонн, ТОВ «Хліб Інвестбуд» – 543,5 тис. тонн, ТОВ «Зерно-Трейд» – 81,5 тис. тонн, ТОВ «Нобл Ресорсиз Україна» – 33,2 тис. тонн, ТОВ з іноземними інвестиціями «НовоФарм» – 16,5 тис. тонн, ТОВ «ТД Браво» – 13,6 тис. тонн, сільськогосподарське ТОВ «Довіра» – 10,9 тис. тонн, ТОВ «Дельта Преміум Ресурс» – 20,3 тис. тонн, ТОВ «Кернел-Трейд» – 135,9 тис. тонн, ТОВ «КЛОВ» – 135,9 тис. тонн, ТОВ «Українські аграрні інвестиції» – 9,1 тис. тонн, ТОВ «Продексим ЛТД» – 6,3 тис. тонн, ПВГП «Автотранс» – 9,9 тис. тонн, ТОВ «ФА Інтертрейдинг Україна» – 45,3 тис. тонн, ПАТ «Носовське ХПП» – 25,4 тис. тонн, Агропромисловий торговий дім «СГ» – 5,4 тис. тонн, ТОВ «Бурат» – 19,1 тис. тонн, ЗАТ «Рамбурс» – 22,6 тис. тонн, ТОВ «Украгроком» – 31,7 тис. тонн.

При цьому загальний обсяг експортної квоти для кукурудзи до 31 березня 2011 року становить 3 млн. тонн; обсяг квоти, розподілений згідно з рішенням комісії 12 листопада 2010 року, – 1,482 млн. тонн; не розподілений залишок експортної квоти – 1,519 млн. тонн; вивільнений обсяг квоти – 3,1 тис. тонн.

Разом із тим, зазначається в протоколі засідання комісії, в УАК повідомляють, що найближчими днями буде підготовлена пропозиція уряду про розподіл додаткових експортних обсягів зерна, практично всього залишку профіциту.

За даними УАК, профіцит (за вирахуванням розподілених обсягів) оцінюється в обсязі близько 5 млн. тонн, без урахування можливого надходження на баланс 2010/2011 маркетингового року, до 1 липня поточного року, зерна врожаю-2011 (ячменю та пшениці). Останніми роками таке "дострокове" надходження варіює в обсягах 1-1,5 млн. тонн, повідомив генеральний директор УАК Сергій СТОЯНОВ.