Компанії, які отримали квоти на експорт зерна (список)
Повідомляє Українська аграрна конфедерація
Комісія Міністерства економічного розвитку та торгівлі України на своєму засіданні 11 січня 2011 року розподілила квоти на експорт зерна серед українських компаній-експортерів.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Української аграрної конфедерації (УАК).
У повідомленні зазначається, що члени комісії не підтримали пропозицію УАК продовжити термін прийому заявок до 14 січня у зв`язку з тим, що ряд компаній не змогли в період з 4 по 6 січня отримати на руки висновки Міністерства аграрної політики і продовольства про підтвердження наявності у них зерна й до закінчення робочого дня 6 січня подати заявки на отримання квот.
До числа суб`єктів господарської діяльності, серед яких розподілені квоти на експорт пшениці, увійшли такі компанії: ТОВ «Хліб Інвестбуд» – 221,3 тис. тонн, ТОВ «ФА Інтертрейдинг Україна» – 9,2 тис. тонн, ТОВ «Інтертрейд Груп» – 13,6 тис. тонн, ТОВ «Кернел-Трейд» – 46,1 тис. тонн, ТОВ «Комапнія Агро-Трейд» – 9,2 тис. тонн, Агропромисловий торговий дім «СГ» – 13,2 тис. тонн, ТОВ «Українські аграрні інвестиції» – 13,8 тис. тонн, підприємство з іноземними інвестиціями «Серна» – 55,3 тис. тонн, ТОВ «Волари Експорт» – 31,35 тис. тонн, ТОВ «Савранський завод продтоварів» – 5,2 тис. тонн, ТОВ «Унітрейд Україна Груп» – 20,65 тис. тонн, ТОВ «ТД Браво» – 13,9 тис. тонн, ТОВ «Зерно-Трейд» – 20,3 тис. тонн, ТОВ «Украгроком» – 13,8 тис. тонн, ТОВ «Продексим» – 12,9 тис. тонн.
При цьому загальний обсяг експортної квоти для пшениці до 31 березня 2011 року становить 1 млн. тонн, а обсяг квоти, розподілений згідно з рішенням комісії 12 листопада 2010 року, – 500 тис. тонн.
До числа суб`єктів господарської діяльності, серед яких розподілені квоти на експорт кукурудзи, увійшли такі компанії: ТОВ «Гермес-Трейдинг» – 89,2 тис. тонн, ТОВ «Поле-Порт» – 3,1 тис. тонн, ТОВ «Віталмар Агро» – 50,2 тис. тонн, ТОВ «Компанія Агро-Трейд» – 36,2 тис. тонн, ТОВ «Виробниче підприємство «Надія» – 8,6 тис. тонн, ТОВ «Агропромислова група» – 7,5 тис. тонн, ТОВ «Хліб Інвестбуд» – 543,5 тис. тонн, ТОВ «Зерно-Трейд» – 81,5 тис. тонн, ТОВ «Нобл Ресорсиз Україна» – 33,2 тис. тонн, ТОВ з іноземними інвестиціями «НовоФарм» – 16,5 тис. тонн, ТОВ «ТД Браво» – 13,6 тис. тонн, сільськогосподарське ТОВ «Довіра» – 10,9 тис. тонн, ТОВ «Дельта Преміум Ресурс» – 20,3 тис. тонн, ТОВ «Кернел-Трейд» – 135,9 тис. тонн, ТОВ «КЛОВ» – 135,9 тис. тонн, ТОВ «Українські аграрні інвестиції» – 9,1 тис. тонн, ТОВ «Продексим ЛТД» – 6,3 тис. тонн, ПВГП «Автотранс» – 9,9 тис. тонн, ТОВ «ФА Інтертрейдинг Україна» – 45,3 тис. тонн, ПАТ «Носовське ХПП» – 25,4 тис. тонн, Агропромисловий торговий дім «СГ» – 5,4 тис. тонн, ТОВ «Бурат» – 19,1 тис. тонн, ЗАТ «Рамбурс» – 22,6 тис. тонн, ТОВ «Украгроком» – 31,7 тис. тонн.
При цьому загальний обсяг експортної квоти для кукурудзи до 31 березня 2011 року становить 3 млн. тонн; обсяг квоти, розподілений згідно з рішенням комісії 12 листопада 2010 року, – 1,482 млн. тонн; не розподілений залишок експортної квоти – 1,519 млн. тонн; вивільнений обсяг квоти – 3,1 тис. тонн.
Разом із тим, зазначається в протоколі засідання комісії, в УАК повідомляють, що найближчими днями буде підготовлена пропозиція уряду про розподіл додаткових експортних обсягів зерна, практично всього залишку профіциту.
За даними УАК, профіцит (за вирахуванням розподілених обсягів) оцінюється в обсязі близько 5 млн. тонн, без урахування можливого надходження на баланс 2010/2011 маркетингового року, до 1 липня поточного року, зерна врожаю-2011 (ячменю та пшениці). Останніми роками таке "дострокове" надходження варіює в обсягах 1-1,5 млн. тонн, повідомив генеральний директор УАК Сергій СТОЯНОВ.