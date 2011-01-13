Імпорт металопродукції в Україну непокоїть

В Україні експорт металопродукції в 2010 році збільшився порівняно з 2009 роком на 5,8%, імпорт – на 80%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра промислової політики Сергій БІЛЕНЬКИЙ у Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств ГМК.

За його словами, обсяги експорту торік досягли 27 млн. тонн проти 25 млн. тонн за підсумками 2009 року. «Частка напівфабрикатів (сляби плюс квадратна заготівка) у загальному обсязі експорту становила 42%. Це дуже високий, небажаний показник, що свідчить про те, що підприємства продовжують продавати продукцію з низькою доданою вартістю», – зазначив заступник міністра.

Також С.БІЛЕНЬКИЙ повідомив, що імпорт металопродукції в Україну у 2010 році зріс на 80% – до 2,24 млн. тонн проти 1,24 млн. тонн за підсумками попереднього року.

«Це досить тривожний сигнал, який говорить про недостатній розвиток внутрішнього ринку. Не менш як 50% обсягу імпорту припало на металопродукцію, аналогічну тій, що виробляється вітчизняними підприємствами і могла бути продана ними в Україні», – сказав С.БІЛЕНЬКИЙ.