Погода на завтра

Завтра в Україні очікується невеликий дощ та мокрий сніг, на сході, у Криму та Приазов`ї помірні опади, вдень у північних областях без істотних опадів.

В Україні місцями туман, на дорогах ожеледиця, в центральних, східних областях та Приазов`ї ожеледь, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вдень на Закарпатті та Прикарпатті 2-7° тепла, вночі у східній частині 2-7° морозу); у Криму вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

У Київській області у п’ятницю вночі очікується невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, слабка ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла. У Києві температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.