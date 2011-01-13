В Одесі відновлено теплопостачання

Комунальне підприємство «Теплопостачання Одеси» відновило в повному обсягу подачу гарячої води і тепла в багатоквартирні будинки житлових масивів Таїрова і Котовського.

Котельні, які припинили роботу 12 січня, сьогодні знову функціонують – мерії вдалося переконати газовиків відновити подачу, заявив на зустрічі з журналістами перший віце-мер Одеси Сергій ЧЕРНЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, він уточнив, що «чотири котельні у Суворовському і Київському районах міста вчора зупинилися через багатомільйонні борги населення перед ВАТ «Одесагаз».

До 14 січня буде також відновлено теплопостачання будинків житлового масиву Лузанівка, перерваного через аварію на теплотрасі, додав С.ЧЕРНЕНКО. «Що стосується, зокрема, ситуації в Лузанівці, то там втрачалося в останні дні близько 30 тонн води на годину - значне витікання виникло», - роз`яснив він.

Значною мірою успішна робота КП «Теплопостачання Одеси» залежить від оплати населенням послуг, що надаються, додав С.ЧЕРНЕНКО. На початок поточного року заборгованість за теплоносії одеських споживачів перевищила 125 млн. грн. Крім того, обсяг боргів збільшується за рахунок штрафних санкцій з боку газовиків. С.ЧЕРНЕНКО закликав одеситів своєчасно розраховуватися за спожиті теплоносії.