ВО "Свобода" завтра проведе акцію протесту в Житомирі

Завтра у Житомирі активісти обласної організації Всеукраїнського об’єднання "Свобода" проведуть акцію протесту проти політичних репресій.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі обласного осередку партії.

"Завтра у Житомирі ВО "Свобода" біля ОДА вимагатиме від депутатів обласної ради прийняти звернення від імені мешканців області до керівництва держави з вимогами припинити розпочаті у країні політичні репресії", - сказав голова Житомирської обласної організації ВО "Свобода" Сидір КІЗІН.

Він нагадав, що за ініціативи ВО "Свобода" подібні звернення вже ухвалили кілька облрад.

"На заході також планується театралізоване дійство", - додав С.КІЗІН.