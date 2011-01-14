В Україні за добу сталось 111 пожеж
08:46, 14 січня 2011Суспільство
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Загинула 21 людина
В Україні впродовж минулої доби було зареєстровано 111 пожеж, у тому числі у житловому секторі 87 пожеж, на яких виявлено тіла 21 загиблої особи.
Як повідомляє прес-служба МНС, крім цього, виникло 3 пожежі на підприємствах і 3 пожежі - на транспорті.
Вогнем знищено 30 будівель, 5 одиниць автотракторної техніки та 5 тонн кормів.
Орієнтовні збитки від пожеж становлять 2 млн. 116 тис. грн., з яких 377 тис. грн. – прямі.
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