«Дзеркало тижня» сховалося від Лазаренка

У суботу, 15 січня, вийде перший випуск нового інформаційно-аналітичного тижневика «Дзеркало тижня. Україна».

Про це повідомив «Телекритиці» головний редактор «Дзеркала тижня» Володимир МОСТОВИЙ.

«Редактором "Дзеркала тижня. Україна" буде Юлія МОСТОВА. Я так вирішив», - додав він.

«Наш колектив перейшов майже у повному складі до "Дзеркала тижня. Україна". В "Ормосі" (компанія-власник "Дзеркала тижня". - УНІАН) з технічної необхідності залишилося кілька людей», - сказала Ю.МОСТОВА. За її словами, рішення заснувати юридично нове видання було викликане тривалими непорозуміннями з нащадками американського співзасновника «Дзеркала тижня» Юрія ОРЛИКОВА, який помер у 2007 році, а також із зазіханнями Павла ЛАЗАРЕНКА на володіння часткою газети.

«Коли Юрія не стало, для нас це була дуже велика людська втрата. І стало зрозуміло, що його нащадки не інвестуватимуть у газету і не підтримуватимуть її. Ми пояснили їм, що погодимось на продаж їхньої частки лише у разі, якщо йтиметься про професійного західного медіаінвестора. Але вони весь час пропонували нам неприйнятних кандидатів», - зазначила Ю.МОСТОВА. За її словами, екс-прем`єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО, який свого часу через довірених осіб придбав у Юрія Орликова 40% компанії, що володіла його часткою у «Дзеркалі тижня», продовжував спроби, зокрема у судовому порядку, повернути частковий контроль над виданням.

Як сказала Ю.МОСТОВА, «Дзеркало тижня» ніколи не було прибутковим бізнесом, лише зводило кінці з кінцями. Ми десять років тягли економічну незалежність видання без жодної допомоги будь-кого. Ми опинились у ситуації, коли тижневик і колектив, який виплекав це видання, були позбавлені можливостей для розвитку”.

“Крім того, ми не знали, в кого завтра могла опинитися газета. Цивілізовані медіаінвестори не хотіли мати справу з газетою, в якій є хоча б тінь ЛАЗАРЕНКА. До самостійного виживання ми вже давно звикли, але загрози, які над нами висять, якісь швейцарські фонди, якісь голови служб безпек, які зазіхають на відсотки нащадків Орликова - це нас не влаштовує», - пояснила Ю.МОСТОВА.

Засновниками компанії, яка видає новий тижневик, є родина МОСТОВИХ. Оголошення про передплату видання «Дзеркало тижня. Україна» уже публікувалось у газеті та на сайті, однак досі менеджмент газети не давав коментарів щодо зміни назви. За словами Ю.МОСТОВОЇ, в подальшому плануються певні зміни у форматі видання та його інтернет-версії, але поки що деталі не розголошуються.